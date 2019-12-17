Известный блогер-зэк Мопс дядя Пёс умер от туберкулёза

27 лет он провёл в местах лишения свободы. На его канал подписано 448 тысяч человек.

В возрасте 46 лет скончался популярный ютуб-блогер Сергей Новик, который получил известность под псевдонимом Мопс дядя Пёс. О его смерти сообщили администраторы в стриме на его же канале. Также эту информацию они подтвердили Лайфу.

Уточняется, что Новик умер от туберкулёза. Блогер 27 из 46 лет своей жизни провёл за решеткой. На его ютуб-канал было подписано 448 тысяч человек.

Напомним, популярность к Мопсу пришла шесть лет назад: летом 2013-го кто-то вбросил на просторы Сети неожиданно вирусное видео с кодовым названием "Мопс не гребень". Съёмки шли прямо в "хате": на стене висел стяг донецкого "Шахтёра", рядом верещала подразбитая "плазма", но объектив интересовал только полуголый мужчина с татуировкой эполета на плече.

Оператор "прессовал" Мопса, задавал вопросы о жизни, поведении и сексуальных предпочтениях, а арестант вяло отбрыкивался, активно используя тюремный сленг, разбавленный южным диалектом.