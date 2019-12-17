Орешкин назвал идею отменить НДФЛ для малоимущих позитивной мерой

Ранее министр говорил о том, что готов платить повышенный НДФЛ в случае его принятия, но о прогрессивной шкале налогообложения он отзывался очень осторожно.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих семей была бы "очень полезным шагом" для экономики. Об этом сообщает РБК.

Так министр ответил на вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, поддерживает ли он такую идею.

Осенью Орешкин заявлял, что готов платить увеличенный налог на доход в случае его принятия, но сама прогрессивная шкала налогообложения, по его мнению, нуждается в глубоком анализе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ компенсаций пострадавшим в ЧС, а также об отмене НДФЛ для студентов и аспирантов при получении матпомощи.