Арестован депутат, которого заподозрили в убийстве таксиста

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Фото © Pixabay

По версии следствия, пьяный народный избранник мог задушить водителя такси, а затем поджечь машину, чтобы уничтожить улики.

Бывшему депутату Переславль-Залесской городской думы Владимиру Корнилову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 16 февраля.

Напомним, бывший парламентарий был задержан по подозрению в убийстве водителя такси. По версии следствия, пьяный политик задушил мужчину, а автомобиль с телом сжёг в целях уничтожения улик. Позже сам подозреваемый объявил о прекращении депутатских политических полномочий, а также вышел из состава партии.

Лайф сообщал, что до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета "Единой России", которая будет разбираться в ситуации.

Автор:
СВ
Сусанна Витвинская
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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