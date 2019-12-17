Арестован депутат, которого заподозрили в убийстве таксиста

По версии следствия, пьяный народный избранник мог задушить водителя такси, а затем поджечь машину, чтобы уничтожить улики.

Бывшему депутату Переславль-Залесской городской думы Владимиру Корнилову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 16 февраля.

Напомним, бывший парламентарий был задержан по подозрению в убийстве водителя такси. По версии следствия, пьяный политик задушил мужчину, а автомобиль с телом сжёг в целях уничтожения улик. Позже сам подозреваемый объявил о прекращении депутатских политических полномочий, а также вышел из состава партии.

Лайф сообщал, что до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета "Единой России", которая будет разбираться в ситуации.