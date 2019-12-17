В пермском ТЦ инвалид-колясочник на руках поднялся по лестнице без пандусов

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Фото © Народный комиссар

Зданию уже 30 лет. Его архитектура устроена так, что даже с пандусами инвалидам трудно передвигаться.

В Перми из-за отсутствия пандусов инвалиду пришлось на руках подниматься по лестнице торгового центра "Товары Прикамья". Об этом сообщает URA.ru.

Фотографии с мужчиной на ступеньках опубликовали на странице "Народного комиссара" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как инвалиду пришлось ползти на руках, оставив коляску. Первый пролёт оборудован пандусом, но без перил, на втором его вовсе нет.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/narkom59?w=wall-102820781_13118" target="_blank">Народный комиссар</a></p>

Такие пандусы делают, что колеса не влезают, либо такую крутую горку, — прокомментировали фотографии пользователи соцсети.

В администрации торгового центра заявили, что знают об этой проблеме. Там отметили, что зданию уже 30 лет и из-за его архитектуры даже с пандусами людям с ограниченными возможностями трудно передвигаться без помощи со стороны. Руководители ТЦ уже заказали новые перила.

Ранее Лайф сообщал, что в Краснодаре инвалида-колясочника не пустили в караоке-бар в день рождения.

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