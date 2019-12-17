Зрители поделились в Сети восторгами о новых "Звёздных войнах"

Киноэпопея, посвящённая запутанной семье Скайуокеров, началась около 40 лет назад. 19 декабря зрителей ждёт завершающий эпизод.

После голливудской премьеры последнего эпизода "Звёздных войн" в сети Интернет появились первые отзывы кинокритиков, обзорщиков и зрителей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Создатели легендарной саги показали наконец своё творение первым зрителям на закрытом показе. Новый и заключительный эпизод ставит точку в почти сорокалетней истории семьи Скайуокеров, а также связывает воедино оставшиеся сюжетные ходы. Вместе со зрителями в зале сидели режиссёр Джей Джей Абрамс и ведущие актёры, включая Марка Хэмилла, Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Адама Драйвера и Оскара Айзека. Мировая премьера назначена на четверг, 19 декабря.

Зрители не замедлили поделиться чувствами и эмоциями по поводу нового. Всё это разнообразие составляет собой общую картину впечатлений, и если одни люди хвалят "Скайуокер. Восход", то другие относятся весьма скептически. Кто-то прямо говорит, что новые "Звёздные войны" возвращают зрителя в детство, кто-то просто делится счастьем от просмотра хорошей кинокартины.

— Говоря о "Звёздных войнах", люди говорят о своём детстве. О лучших воспоминаниях, о любимых людях, с которыми удалось разделить удовольствие от фильма. "Скайуокер. Восход" позволит вам снова окунуться в прошлое, — делится своими чувствами @Breznican.

— Я разрываюсь от эмоций, ошеломлён, удивлён, шокирован и поражён. И более того, я счастлив. Спасибо вам, "Звёздные войны", что вернулись снова, — не может сдержать чувств @markellislive.

Противовесом служат более прохладные отзывы. Это неудивительно, ведь фильм ждали много лет и он завершает одну из самых популярных франшиз. Угодить всем практически невозможно. В то время как некоторые пользователи отмечают, что "Восход. Скайуокер" не только ответил на старые вопросы, но и "подкинул новых сюжетных поворотов", другие считают, что в произведении достаточно "пропущенных деталей".

— В "Скайуокер. Восход" есть хорошие моменты. Но гораздо больше тех, что расстраивают. В фильме показаны выборы, под которыми нет никакого фундамента, фансервис, который не работает, и пропущенные детали, которые так и остались за кадром. Я разочарован, — передаёт в своём твиттере @eeisenberg.

— Что же, я не слишком удивлена, но иногда создавалось впечатление, что фансервиса слишком уж много. Но "Скайуокер. Восход" это совсем не то, что вы ожидаете. Так что реакция у меня такая: боже, как же я люблю эту франшизу и как же мне будет не хватать саги, — рассказывает @SassyMamainLA.

В преддверии мировой премьеры кинокритик Дэниел Рейнолдс взял интервью у актёра с финскими корнями Йонаса Суотамо. Мужчина, который в VII–VIII эпизодах играл Чубакку, а также участвовал в спин-оффе про Хана Соло, признался, что "перед лицом чего-то великого" чувствует себя "крайне незначительным".

— И вот тебе передали эстафету (Йонас — второй после Питера Мейхью актёр, который играл Чубакку. — Прим. Лайфа), и ты надеешься сделать всё возможное, чтобы не ударить в грязь лицом. И, как фанат, я очень надеюсь, что у меня получилось, — признался Йонас Суотамо в интервью.