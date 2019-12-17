На границе с Украиной задержаны четыре участника перестрелки под Ростовом

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Белгородской области задержаны четверо участников перестрелки на хуторе Чернозубовке Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Четыре человека задержаны в Ровеньском районе при попытке незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины, — заявила собеседница агентства.

Сейчас все они переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку из-за спорного участка земли. В конфликте участвовало 14 человек, пятеро погибли, ещё двое пострадали.

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