Путин и Макрон оценили итоги саммита "нормандской четвёрки"

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Парижа. Отмечается, что российский лидер выразил признательность Макрону за организацию саммита "нормандской четвёрки", который состоялся 9 декабря в столице Франции.
— Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договорённостям, которые идут в русле имплементации минского комплекса мер. Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами, — говорится в сообщении.
Главы государств также обсудили вопросы, связанные с транзитом газа через Украину, ситуацией в Сирии и Ливии. Говоря о сирийском вопросе, Путин и Макрон отметили важность борьбы с терроризмом и координации действий в этом вопросе.
Кроме того, лидеры стран обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений.
Ранее Владимир Путин обсудил итоги "нормандского саммита" с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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