ОНФ завёл официальный аккаунт в TikTok

В нём уже можно увидеть несколько роликов. Большая часть из них посвящена теме вреда снюса и его аналогов.

Общероссийский народный фронт завёл официальный аккаунт в социальной сети TikTok. В нём будут публиковаться различные новости организации, сообщает официальный сайт ОНФ.

К слову, аккаунт уже успел заполниться несколькими видеороликами. Почти все они рассказывают о вреде снюса и его аналогов. Спикерами выступили рэпер Птаха, член Центрального штаба ОНФ Елена Малышева и другие.

Артист, в частности, призвал молодое поколение "не тратить своё здоровье". Сейчас аккаунт насчитывает более 500 подписчиков. В описании отмечается, что в TikTok ОНФ будет публиковать то, что "не увидеть в официальной ленте".