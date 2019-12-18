Губернатор Нью-Йорка пообещал запретить одноразовые контейнеры для еды

Они делаются из пенопласта — долговечного биологически устойчивого материала, который практически не разлагается.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предложил запретить реализацию одноразовых пищевых контейнеров на всей территории штата. Об этом он сообщил в своём твиттере во вторник.

Одноразовые пищевые контейнеры из пенопласта и пенопластовая крошка, по словам губернатора, "представляют опасность не только для окружающей среды, но и для человека". Они используются чаще всего и в большом количестве, и эти контейнеры будут и дальше "загрязнять нашу воду и причинять вред дикой природе".

Это обещание входит в программу по развитию штата. Также губернатор планирует внести предложение для Департамента охраны окружающей среды о запрете или ограничении использования иных упаковочных материалов до выяснения характера их воздействия на окружающую среду.

— На этом проекте мы сможем построить ориентированные на благополучие народа инициативы по защите окружающей среды и на ещё один шаг приблизить Нью-Йорк к "зелёному" и уверенному будущему, — подчеркнул он.

Пенопласт, сделанный из материала под названием пенополистирол, входит в десятку веществ, которые больше всего загрязняют окружающую среду. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, США в год производят около трёх миллионов тонн пенополистирола. Он не является биоразлагаемым.

В 2019 году губернатор Эндрю Куомо ввёл запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, который вступает в силу с марта 2020 года.

Ранее российское отделение Greenpeace призывало ввести запрет на использование ушных палочек и влажных салфеток, так как они входят в десятку загрязнителей окружающей среды. Также Greenpeace раскритиковала российское новшество — биоразлагаемую посуду из крахмала.