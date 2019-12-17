В Петербурге двое вооружённых мужчин ограбили банк — видео

В Санкт-Петербурге двое вооружённых мужчин ворвались в офис банка "Восточный" и украли оттуда денежные средства. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.
На кадрах видно, как возле офиса кредитной организации находятся полицейские, а само здание оцеплено.
По информации Лайфа, инцидент произошёл около 20:00 17 декабря. Мужчины были вооружены ножом и предметом, похожим на автомат. Точную сумму ущерба пока установить не удалось. Полиция ведёт розыск преступников.
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