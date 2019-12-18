Минкультуры надеется на успех мультфильма Бронзита на "Оскаре"

В Минкульте РФ надеются, что включение российского мультфильма "Он не может жить без космоса" режиссёра Константина Бронзита в шорт-лист "Оскара" — не единственный успех, который ожидает картину на грядущей кинопремии. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

— Мы очень дорожим тем, что проект получил поддержку у нас на конкурсе, и, конечно, очень ждали и рассчитывали, что он попадёт в короткий список. Шорт-лист — это уже результат, но, конечно, всегда мечтается о большем, — заявила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

Для Константина это уже третья попытка взять статуэтку, до этого он дважды выдвигался в номинации "Лучший короткометражный фильм" за мультфильмы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса".

Как ранее сообщал Лайф, новая работа режиссёра посвящена истории матери и сына, поиску собственного пути на земле и в космосе. За его плечами уже имеется награда на фестивале в Варне в категории "Лучшая анимационная работа".