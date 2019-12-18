Гитару основателя группы Status Quo продали на аукционе почти за $160 тыс.

Зелёную гитару Fender Telecaster он купил в 1968 году всего за £75. А продать собирался за £150 тыс.

Гитара одного из основателей рок-группы Status Quo Фрэнсиса Росси ушла с молотка за £118,8 тыс. (что составляет примерно $157 тыс.). Об этом сообщает агенство ТАСС со ссылкой на аукционный дом Bonhams.

Фрэнсис Росси выставил свой 1957 Fender Telecaster на аукцион в Лондоне ещё в ноябре этого года. Гитара, купленная в 1968 году, впервые прозвучала в 1970 года на презентации нового сингла и прослужила вплоть до 2015 года. Итого 45 лет. В частности она присутствовала и на концерте Live Aid на стадионе "Уэмбли" в 1985 году.

В том благотворительном музыкальном фестивале приняла участие и британская рок-группа Queen. Белые штаны Фрэдди Меркьюри, которые он носил годом позже, продали за £20 тыс. ($26 тыс.).

— Я оглядываюсь назад и понимаю, какую пёструю жизнь мы с ней прожили, — говорит о своём музыкальном инструменте сам 70-летний музыкант.

Status Quo была основана Фрэнсисом Росси и его товарищем в 1962 году в Лондоне. Группа, исполняющая жёсткий ритмичный рок-н-ролл с различными элементами, быстро набрала популярность. Солист и условный лидер, Фрэнсис Росси, ушёл со сцены только в 2015 году.