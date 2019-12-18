СМИ: Пограничники РФ задержали пять японских рыболовецких судов

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Фото © Pixabay

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов для досмотра и доставили их на один из Курильских островов. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.

Отмечается, что суда прибыли в акваторию из префектуры Хоккайдо для ловли осьминогов, что является возможным благодаря договорённости двух стран.

Причиной задержания могло стать несоответствие между фактическим объёмом выловленного и указанным в бортовых журналах. Власти префектуры сейчас уточняют обоснованность претензий пограничников.

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