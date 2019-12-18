Лавров заявил о "новом старте" в отношениях с Евросоюзом

После смены руководства ЕС, перед Россией и Евросоюзом открывается возможность перезапуска двусторонних отношений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Российской газете".

— Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум — это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире, — сказал министр.

При этом он отмечает, что "хотелось бы рассчитывать" на наличие стратегического видения событий у тех, кто будет "задумываться" с европейской стороны.

Лавров также сообщил, что контакты с новым руководством ЕС уже состоялись, также после небольшого застоя оживилось взаимодействие с большинством государств-членов Евросоюза.

Лавров напомнил, что Россия и Европа являются крупнейшими партнёрами и соседями, которым по силам нести ответственность за стабильность в Евразии. Он также посетовал, что если бы не "ангажированная позиция ЕС", то общий товарооборот между РФ и ЕС мог бы достичь полтриллиона долларов.

Ранее Лайф сообщал, что Лавров заявил о понимании Трампом выгоды дружбы с Россией для американцев.