В Генштабе считают, что предпосылок для большой войны нет

Но не следует забывать о локальных конфликтах, которые могут развиваться по своему собственному сценарию.

Предпосылки для крупномасштабной войны сейчас отсутствуют, но не стоит исключать вероятности того, что новые кризисы могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт. Об этом сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова.

Так он ответил на брифинге для иностранных военных атташе на вопрос представителя Норвегии. Тот просил оценить риск крупномасштабной войны в период до 2050 года.

— По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют, — сказал Герасимов.

Вместе с тем он оценивает обстановку в мире как "нестабильную" и отмечает, что её развитие приобретает "всё более динамичный характер". По его словам, причина этих изменений заключается в "стремлении отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам".

— Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию, — поясняет начальник Генерального штаба.