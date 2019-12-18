Россия запустила серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М

В России развёрнуто серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М, в ближайшие годы они начнут поступать в войска. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, передаёт "Красная звезда".

Модернизация коснётся также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев и Ту-95МС. По словам Герасимова, модернизация указанных боевых машин позволяет поддерживать потенциал авиационных стратегических ядерных сил.

Он также отмечает, что в целом состояние стратегических ядерных сил России обеспечивает решение задач сдерживания, при этом модернизация ведётся в строгом соответствии с международными обязательствами.

Производство новых ракетоносцев Ту-160 началось в РФ в 2018 году, в конце ноября 2019-го первую машину передали на испытания.