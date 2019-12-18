Исполнители песни Barbie Girl возвращаются на сцену спустя почти 20 лет

Солистка Лене Нюстрём, кажется, совсем не постарела с момента разделения группы в 2001 году.

Участники норвежской группы Aqua объявили о воссоединении и возвращении на сцену спустя почти 20 лет. Об этом сообщает издание Mirror.

Музыканты отправятся в гастрольный тур по Канаде в 2020 году, а в апреле планируют выступить на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла (Coachella).

— Сейчас работаем над новой музыкой, но мы сами себе — самые строгие судьи. Мы ничего не выпустим, пока не добьёмся совершенного звучания, и держим пальцы скрещёнными в надежде на то, что получится нечто потрясающее, — поделилась Лене во время интервью на YouTube.

Основанная в 1989 году, Aqua стала популярна благодаря выпущенному в 1997 году синглу Barby Girl. Другие её хиты, Doctor Jones и Turn back time, до сих пор любимы в родной Норвегии.