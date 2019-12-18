Врач заявил, что здоровье не помешает Байдену быть президентом США

В то же время пользователи Сети обратили внимание, что в медицинском отчёте политика отсутствуют данные о его психическом здоровье.

Главный противник Дональда Трампа в предвыборной гонке 2020 года, бывший вице-президент Джо Байден, несмотря на свои 77 лет, в состоянии выполнять обязанности президента и командовать армией. Об этом говорится в медицинском отчёте политика.

— Здоровый, энергичный 77-летний мужчина, который способен успешно выполнять обязанности президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего, — так описан кандидат в президенты.

Документ был подписан профессором медицины, врачом престижной клиники в Вашингтоне Кевином О'Коннором, который наблюдал Байдена, когда тот ещё вступал в должность вице-президента в 2009 году.

Как отмечают американские СМИ, публикация документа была вызвана нарастающими среди электората опасениями в том, что борющийся за пост президента Байден слишком слаб физически, чтобы справиться с такой высокой должностью.

Впрочем, как отметили некоторые пользователи Сети, данный медицинский документ более чем полно отражает историю болезней и состояние здоровья политика, однако в нём полностью отсутствуют данные о психических параметрах Байдена.

В середине ноября Байден заявил, что Москва не хочет его победы на президентских выборах в США