В России предложили штрафовать за неверную маркировку продукции

Для производителей могут ввести отдельное наказание за ложную маркировку продукта. Об этом сообщают "Известия".
Министерство юстиции обсуждает повышение верхней планки потенциального штрафа до 800 тыс. рублей. Такие суммы прописаны в Особенной части нового КоАП. В этом проекте выделена отдельная глава "Административные правонарушения в области технического регулирования, обеспечения единства измерений…". Её авторы добавили новые нарушения и перегруппировали старые.
Например, предлагается штрафовать за "неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта РФ в случае публичного заявления о соответствии". Уточняется, что речь в том числе об обозначении в маркировке, эксплуатационных или других документах.
На данный момент производителя, который выдаёт не соответствующий ГОСТу товар за сделанный по национальному стандарту, ждёт штраф в размере до 500 тыс. рублей для юридических лиц за обман потребителя. Так объяснила "Известиям" руководитель практики уголовного и административного права юридической службы "Амулекс" Алёна Зеленовская.
Но в новой редакции КоАП предлагается юрлица штрафовать на суммы 500–800 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — на 100–400 тыс. рублей, а должностных лиц — на 20–50 тыс. рублей.
Наказание за ложную информацию — не единственное новшество в документе. Также предлагается увеличить некоторые штрафы. Например, за выдачу лабораторией протокола без проведения исследования предусмотрен штраф до 1 млн. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение техрегламента будет караться санкциями до 1,5 млн рублей, но без конфискации товара.
На упаковке более чем 40% испытанных "Роскачеством" товаров заявлено их соответствие национальным стандартам, рассказали в организации. Но, согласно исследованиям, едва ли треть реально соответствует ГОСТам.
Наличие на полках магазинов контрафактных, фальсифицированных, недоброкачественных товаров опасно для жизни и здоровья граждан. Также оно больно бьёт по репутации порядочных производителей, заметил в беседе исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Несмотря на то что в компании инициативу поддерживают, подходить к ней "нужно аккуратно".
Свою позицию он аргументирует тем, что нормативно-правовая база не поспевает за совершенствующимися методами лабораторной диагностики и не учитывает некоторые особенности производственного процесса.
— Поэтому вместе с усилением борьбы с некачественной продукцией нужно актуализировать нормативно-правовую базу, — рассказал Востриков.
Минюст отмечает, что подготовка главы Особой нового КоАП ещё не окончена и что ещё рано что-либо обсуждать. В Роспотребнадзоре сказали, что рассмотрят документ "при поступлении в установленном порядке".
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