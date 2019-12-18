В Пентагоне заявили, что следят за российским кораблём у берегов США

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) ведёт слежку за российским кораблём Виктор Леонов", который находится у берегов США, сообщается в "твиттере" ведомства.

— NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) внимательно отслеживают интересующие нас суда, в том числе иностранные военные корабли, такие как российский корабль "Виктор Леонов", в нашей зоне ответственности, — говорится в сообщении.

В NOARD также отметили, что знают о военно-морской деятельности и РФ и размещении российских разведывательных кораблей. При этом, какие конкретно меры для этого принимаются в командовании не сообщили.

Ранее в США заявили, что российский корабль "Виктор Леонов" совершает небезопасные манёвры у берегов Флориды. При этом, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов считает, что всё это — инсинуации американской стороны.