В Генштабе заявили, что НАТО готовится к войне

Возросшая интенсивность военных учений НАТО, а также их сценарии указывают на подготовку альянса к ведению крупномасштабного военного конфликта. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

— Одновременно западными союзниками продвигается тезис о так называемой российской военной угрозе. Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", — приводит слова Герасимова "Красная звезда".

В то же время сами участника альянса, отмечает генерал армии, в рамках последнего саммита заявили о завершении формирования сил высокой готовности и о существенном повышении скорости переброски войск на "восточный фланг".

— В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплён статус противника, — указывает Герасимов.

Кроме того, с 2016 года участники НАТО увеличили и военные бюджеты в общей сложности на 130 млрд долларов, а в ближайшие четыре года ожидается увеличение этой суммы ещё на 400 миллиардов.

При этом начальник российского генштаба отмечает, что предпосылок для возникновения крупномасштабного военного конфликта нет.