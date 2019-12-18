МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

В ночь на 18 декабря на российскую столицу обрушится сильный туман, из-за чего местами видимость сократится до 100–500 метров. Об этом предупреждает ГУ МЧС РФ по Москве.

— В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100–500 метров, — говорится в сообщении.

В условиях тумана спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных манёвров.

Пешеходам в условиях плохой видимости в ведомстве рекомендуют обозначить себя светоотражающими элементами на одежде и сохранять внимательность на дороге.

Ранее Лайф сообщал, что Центральную Россию в середине декабря ожидают осенние осадки.