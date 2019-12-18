Конгресс США проголосует по импичменту Трампа 18 декабря

Первые открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа состоялись с ноябре этого года.

Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по осуждению и вынужденному отстранению от должности президента Дональда Трампа состоится в среду. Об этом сообщает спикер палаты Нэнси Пелони на своём сайте в обращении к демократам.

— Завтра палата представителей осуществит одно из самых важных полномочий, предоставленных нам конституцией, когда мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента в отношении президента США , — говорится в заявлении на сайте Пелоси.

Во вторник Трамп направил спикеру выдержанное в резком тоне письмо, где обвинял её и демократов в нарушении процедуры. Так, например, импичмент он называет "изворотливым, незаслуженным, безосновательным продуктом её [Пелоси] воображения", а так же "абсурдным и опасным". Саму ситуацию он сравнивает с Салемским испытанием ведьм.

Трампа обвиняют по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Помимо этого ему вменяется требование политической услуги от президента Украины Владимира Зеленского, а именно расследование против соперника Трампа Джо Байдена.

Если палата представителей проголосует подавляющим большинством "за", то дело перейдёт в сенат. Для отстранения действующего президента США от власти потребуется минимум две трети голосов сената.

Ранее сенатор США Линдси Грэм пообещал "сделать всё возможное", чтобы "вещь [дело о процедуре импичмента] перешла в сенат и умерла там".