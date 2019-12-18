Исследование: Каждый пятый россиянин покупает квартиру не для проживания

При этом практически каждый третий идёт за финансовой помощью не в банк, а к родственникам.

Согласно результатам исследования, 17% женщин и 22% российских мужчин покупают квартиры не для постоянного проживания, а для перепродажи, в подарок, для сдачи в аренду или для сезонного проживания, например летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса "Авито. Недвижимость".

Выяснилось, что и мужчины, и женщины чаще приобретают жильё на стадии строительства — 57% и 68% соответственно. Правда, сильная половина россиян чаще рассматривает недвижимость за городом, но в пределах транспортной доступности — 23% против 16% у женщин.

О жизни в сельской местности грезят только 6% мужчин и 3% женщин. В целом же наиболее привлекательными считаются спальные районы с развитой инфраструктурой. Так считают 53% женщин и 48% мужчин.

— Среди мужчин практически равны доли тех, кто взял ипотеку (49% респондентов) и оплатил покупку своими деньгами или при помощи друзей/родственников (50%). Среди женщин ипотеку взяли 51% опрошенных, помощь родственников или свои деньги использовали 45%, — отмечается в исследовании.

По данным опроса, 37% мужчин, которые не брали ипотеку для покупки, обращались за помощью к родителям, среди женщин 29% опрошенных прибегали к помощи родственников. При этом практически в половине случаев покупка оплачивалась в том числе деньгами от продажи иной недвижимости — 59% у женщин, 46% у мужчин.

Также оказалось, что женщины не только берут ипотеку чаще, но и сроки кредитования у них выше. Так, рассчитаться с кредитом по ипотеке менее чем за пять лет рассчитывают 11% мужчин и 8% женщин, на срок от 21 до 25 лет ипотеку взяли 10% женщин и 8% мужчин, более 25 лет — 7% женщин и 4% мужчин.

В исследовании приняло участие две тысячи человек со всей России, которые покупали недвижимость в последние пять лет.

Ранее Лайф сообщал, что Центробанк заявил о намерении ужесточить правила выдачи ипотеки.