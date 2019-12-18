Адвокат: Родственники Хорошавина месяц не могут его найти

Родные и близкие бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина не знают ничего о месте его нахождения в течение последнего месяца. Об этом РИА "Новости" рассказал его адвокат Евгений Балабас.

По его словам, осуждённого периодически этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска в Хабаровск и обратно. Последний раз это произошло 18 ноября. С тех пор ни родственникам, ни стороне защиты не известно, где он находится. При этом в СИЗО Хабаровска его также нет.

Защита уже направила запрос в сахалинское управление ФСИН РФ, однако пока не получила на него ответа. Адвокат также подготавливает запрос относительно состояния здоровья Хорошавина.

— Александр Вадимович почти пять лет сидит в СИЗО на лекарствах. Я ему раз в неделю носил препараты для сердца, от давления и успокоительные, которые ему рекомендовали принимать врачи. Получается, что сейчас он остался без лекарств, которые ему необходимо принимать ежедневно, — добавил правозащитник.

Балабас также заметил, что Хорошавин не успел ознакомиться с материалами второго уголовного дела, несмотря на то что срок ознакомления вышел в октябре.

Напомним, Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года, а 25 марта президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. 9 февраля 2018 года его признали виновным в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей.