Во Владивостоке подросток выпил энергетик после снюса и попал в больницу

Во Владивостоке 15-летний подросток был госпитализирован после того, как запил снюс энергетическим напитком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В этот момент несовершеннолетний находился на улице. Он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, после чего был госпитализирован.

— Установлено, что пастилки и энергетический напиток несовершеннолетний приобрёл в магазине, — говорится в сообщении управления МВД.

На данный момент подросток чувствует себя удовлетворительно и посещает школу. С ним и его родителями были проведены профилактические беседы о том, что употребление снюса может привести к смерти.

Ранее "Лайф" подробно рассказывал про "бездымный табак", который вполне может стать заменой лёгким наркотикам. Давид Нуриев (рэпер Птаха) считает, что запрещать снюс бессмысленно: "дети найдут способ", как раздобыть лакомую пастилку. Он полагает, что школьников надо просвещать и объяснять вред наркотиков.