Первый фотограф Бэнкси рассказал, как им удавалось годами избегать ареста

Первооткрыватель таланта уличного художника Бэнкси, ныне известного на весь мир, Стив Лазаридес рассказал, как знаменитому стрит-артисту удаётся на протяжении долгих лет избегать ареста. Его интервью опубликовала газета Guardian.

По словам Лазаридеса, с момента встречи с творчеством Бэнкси в 1997 году им пришлось пережить многое и изобрести множество всевозможных уловок для того, чтобы оставаться на свободе, но главным оружием в этой борьбе с правоохранителями оставалась смекалка.

— Наш секрет заключался в использовании жилетов со светоотражающими полосами и конусов для дорожных работ. Никто не остановит вас, если у вас есть это, — признался он.

Хотя Лазаридес и отметил, что однажды они с Бэнкси были буквально на волоске от ареста, когда проходившие мимо их творения секс-работники трансгендеры неточно истолковали изображение, посчитали его оскорбительным и вызвали полицию.

Он также вспомнил случай, когда выдал Бэнкси поддельное разрешение на проведение покрасочных работ, которые ему якобы согласовал продюсер фильма.

Ранее Лайф сообщал, что в Бирмингеме появились рождественские граффити Бэнкси.