Экс-губернатора Хорошавина нашли в СИЗО Южно-Сахалинска

281

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Осуждённого экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина 17 декабря доставили в СИЗО Южно-Сахалинска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, — сообщил собеседник агентства.

При этом его адвокат заявил, что обязательно проверит данную информацию по ходу дня.

Ранее правозащитник заявил, что уже месяц не знает о местонахождении Хорошавина, так же как и его родственники.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×