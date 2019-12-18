Экс-губернатора Хорошавина нашли в СИЗО Южно-Сахалинска

Осуждённого экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина 17 декабря доставили в СИЗО Южно-Сахалинска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
— Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, — сообщил собеседник агентства.
При этом его адвокат заявил, что обязательно проверит данную информацию по ходу дня.
Ранее правозащитник заявил, что уже месяц не знает о местонахождении Хорошавина, так же как и его родственники.
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