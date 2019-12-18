В свидетельствах о смерти в Нью-Йорке появится графа для пола "третьего пола"

Ранее правительство города разрешило отмечать гендерно-нейтральный вариант в сертификатах о рождении.

В Нью-Йорке в свидетельствах о смерти разрешат указывать "третий пол". Об этом сообщает департамент здравоохранения города.

В октябре прошлого года мэр города подписал законопроект, согласно которому жители Нью-Йорка имеют право указывать неопределённый пол в свидетельстве о рождении. Гендерно-нейтральная опция отражает идентичность людей, у которых биологический пол не совпадает с социальной ролью.

В связи с этим, первая леди Нью-Йорка Чирлан Маккрей уверила, что, вне зависимости от гендерной идентичности, "все жители Нью-Йорка имеют право на документы, которые отражают и подтверждают их самость".