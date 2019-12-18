Трое полицейских на Сахалине получили срок за пытки задержанной

По данным следствия, экс-сотрудники с помощью физической силы и электрошокеров пытались выбить признание от женщины.

Городской суд Южно-Сахалинска приговорил к тюремному заключению троих сотрудников местной полиции, которые на протяжении нескольких часов пытали задержанную. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Сахалинской области.

— С 13 до 22 часов [полицейские] применяли к потерпевшей средства ограничения движения, наносили удары по различным частям тела, а также при помощи пакета перекрывали доступ к кислороду, при этом высказывали угрозы применения сексуального насилия со стороны третьих лиц, а также двое применяли к потерпевшей электрошокер, — говорится в сообщении.

Отмечается, что суду были представлены все необходимые доказательства вины теперь уже экс-сотрудников. За совершение действий, явно выходивших за пределы их полномочий, должностные лица были приговорены к 4,6, 4 и 3 годам лишения свободы. Также им было запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье полицейского поместили под домашний арест за превышение полномочий.