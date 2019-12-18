Губернатор Магаданской области сделал 31 декабря выходным днём для госслужащих

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ "Об изменении рабочего времени", согласно которому последний день старого года становится праздничным. Об этом сообщает новостной портал Правительства Магаданской области.

Этот документ касается переноса выходного дня с субботы, 28 декабря, на пятницу, 31 декабря, для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области.

Документ рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, руководителям иных предприятий, организаций, учреждений поступить так же. Руководителям необходимо обеспечить соблюдение установленной законом продолжительности еженедельного непрерывного отдыха.

С просьбой о переносе выходного дня к Сергею Носову неоднократно обращались инициативные колымчане. Окончательное решение он принял по итогам голосования граждан в сети Интернет. Самый крупный опрос был проведён на сайте ИА MagadanMedia, где идею поддержало 89,5% опрошенных ("за" — 3995, "против" — 469).

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём. "Флешмоб выходного 31 декабря" поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и ряд других.