При пожаре на золотодобывающем руднике в Якутии погиб один человек

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара на золотодобывающем руднике "Гросс" в Олёкминском районе Якутии. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

— На золотодобывающем руднике произошло возгорание плавильной установки. В результате пожара огнём повреждена установка на площади 56 кв. м. Есть погибший и пострадавший, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на пульт дежурного не поступало сообщения о возгорании, пожарные подразделения на место не выезжали. Виновные в происшествии, а также причины пожара устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в Кузбассе погибли шестилетний ребёнок и один взрослый.