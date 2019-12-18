Токио потребовал у России вернуть задержанные рыболовецкие суда

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Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Российские пограничники заподозрили, что записи в судовых журналах не соответствуют реальным уловам.

По дипломатическим каналам Япония потребовала у Москвы возвращения пяти задержанных рыболовецких судов. Об этом сообщает японское издание Kyodo.

По данным японских дипломатов, восемь судов вылавливали крабов в районе архипелага Хабомаи. Бортовые журналы пятерых из них вызвали подозрение российских пограничников, потому что время вылова не соответствовало количеству добычи.

Корабли препроводили в Южно-Курильск, уточнили в МИД.

Ранее сообщалось о задержании этих судов.

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