Токио потребовал у России вернуть задержанные рыболовецкие суда

По дипломатическим каналам Япония потребовала у Москвы возвращения пяти задержанных рыболовецких судов. Об этом сообщает японское издание Kyodo.
По данным японских дипломатов, восемь судов вылавливали крабов в районе архипелага Хабомаи. Бортовые журналы пятерых из них вызвали подозрение российских пограничников, потому что время вылова не соответствовало количеству добычи.
Корабли препроводили в Южно-Курильск, уточнили в МИД.
Ранее сообщалось о задержании этих судов.
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