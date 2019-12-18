США признали бессилие в попытках помешать "Северному потоку — 2"

Отмечается, что даже принятие оборонного бюджета на 2020 год, в который включены антироссийские санкции из-за газопровода, не сможет повлиять на ситуацию.

Сразу два высокопоставленных чиновника администрации США посетовали в беседе с журналистами, что у Вашингтона недостаточно рычагов влияния, чтобы помешать завершению строительства между Россией и Германией газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bloomberg.

— Трубопровод почти завершён, и санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта США об обороне, слишком запоздали, чтобы оказать какое-либо влияние. Вместо этого Вашингтон попытается создать препятствия другим российским энергетическим проектам, — говорится в публикации.

Отмечается, что администрация США "сосредоточит своё" внимание на этом вопросе после того, как в Москву прибудет новый посол Джон Салливан, назначенный вместо ушедшего в отставку Джона Хантсмана.

Ранее Лайф сообщал, что власти Германии начали готовиться к санкциям США против "Северного потока — 2".