Гидрометцентр: Среда встретит москвичей порывистым ветром и осадками

Средняя температура в Москве за прошедшие дни декабря на 5,5 градуса превышает норму. Это на несколько десятых градуса недотягивает до рекордов прошлых лет.

Порывистый южный ветер до 15 м/c, небольшие осадки и высокая влажность ожидаются в Москве в среду. Об этом на своём сайте сообщает Гидрометцентр.

Утром в столице ожидается три градуса тепла, ближе к вечеру температура повысится до пяти градусов. В области будет около нуля. Облачно. Давление составит 740–745 миллиметров ртутного столба.

Ветер южный, 5–10 м/c, порывами до 15 м/c. Ночью направление ветра изменится на западное и северо-западное, местами порывы от 17 до 22 м/с. Из-за сильного ветра в Москве будет объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Влажность высокая, до 95%.