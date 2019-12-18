В Приморье тигрица попалась в фотоловушку впервые после выпуска в дикую природу

Самка амурского тигра по кличке Елена, выпущенная зоологами в дикую природу в мае текущего года, спустя много месяцев наконец дала о себе знать. Хищник попал на одну из камер-ловушек в Хинганском заповеднике. Об этом сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

— Елена живёт в Хинганском заповеднике, охотится и гордо дефилирует перед камерами. Судя по видео, тигрица подросла, похорошела и чувствует себя прекрасно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Елены есть также брат Павлик, который сейчас разгуливает по северам Амурской области и "пускается на разные авантюры".

Особенная история этих двух тигров началась в марте 2018 года, когда их мама стала наведываться в село Алексей-Никольское, что в 40 километрах от Уссурийска. Попытки прогнать её не увенчались успехом, и было решено хищника отловить, тогда же выявилось наличие у тигрицы двух маленьких тигрят.

После этого всю тигриную семью беспрецедентно изъяли из дикой природы, а после реабилитации и медицинского осмотра выпустили обратно в дикую природу в мае 2019-го.

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