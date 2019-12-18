СМИ: Минкомсвязи выступило против создания единого оператора дорожных камер

В ведомстве отметили преимущества нынешней системы, при которой снизилась стоимость оборудования и возросло число фиксируемых нарушений.

Минкомсвязи РФ выступило против проекта создания единого оператора по управлению дорожными камерами, сообщает газета "Коммерсант".

В ведомстве отметили преимущества нынешней системы, при которой снизилась стоимость оборудования и возросло число фиксируемых нарушений. Именно поэтому Минкомсвязи предлагает оставить существующую сейчас систему закупки оборудования.

В то же время в министерстве выступили с инициативой создания организации, которая сможет объединить всех операторов, что позволит ограничить рынок от недобросовестных компаний.

Кроме того, в ведомстве отметили справедливую стоимость услуг и развитие отечественного производства, которого удалось достичь при нынешней системе.