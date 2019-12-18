Два человека погибли при обрушении ограждения университета в Саудовской Аравии

Каменная конструкция рухнула на парковку, под завалами оказались люди и автомобили.

Два человека погибли, ещё 13 пострадали в результате обрушения забора вокруг Университета Аль-Маарифа в пригороде саудовской столицы Эр-Рияд — в Эд-Диръие.

انهيار جزئي بسور ومواقف ⁧جامعة المعرفة⁩ بـ ⁧#الدرعية⁩، والمعلومات الأولية تشير إلى احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة. pic.twitter.com/JxFaxSXgv7 — السعودية (@KSA) December 17, 2019

По данным местного портала "Аджиль", каменное ограждение обрушилось на парковку. Под обломками оказались люди и автомобили. Два человека умерли от полученных травм, 13 доставили в больницы, ещё десять человек смогли самостоятельно выбраться с территории парковки.