Подмосковные полицейские вынесли на руках пенсионерку из горящего дома

Стражи порядка прибыли на место ЧП и увидели, что из-за дыма и гари жильцы многоэтажки спешно покидают квартиры.

В подмосковном Краснознаменске сотрудники дорожно-патрульной службы вынесли на руках из горящего многоквартирного дома пожилую женщину, которая не смогла самостоятельно выбраться на улицу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным ведомства, экипаж находился на своём посту, когда проезжавший мимо водитель сообщил о пожаре в многоквартирном доме. Полицейские немедленно направились туда, по пути на место они вызвали пожарных и проинформировали коллег в дежурной части.

— На момент прибытия сотрудников полиции из окна квартиры на четвёртом этаже вырывалось пламя, из-за дыма и гари люди спешно покидали свои квартиры. Один из жильцов дома подбежал к сотрудникам ДПС и сказал, что на 7-м этаже проживает пожилая женщина, которая по состоянию здоровья не сможет покинуть жилище, — говорится в сообщении.

Поскольку на месте происшествия ещё не было экстренных служб, стражи порядка сами направились в квартиру к бабуле, помогли ей одеться и вынесли на руках на улицу, где передали в руки медиков. В настоящее время решается вопрос о вознаграждении отличившихся сотрудников.

Ранее Лайф сообщал, что полицейские нашли полуживого младенца в доме подозреваемого в краже бензопилы.