Горящий грузовик спровоцировал массовое ДТП в подводном тоннеле в Японии

神奈川県川崎市の首都高速道路のトンネル内でトラックが炎上し、後続の観光バスなど、あわせて１５台が絡む事故が起きました。警察や消防によりますと、バスの運転手の男性が死亡し、２８人がけがをしました。（JNNニュース 12月18日放送） pic.twitter.com/9EaDHIj7Ux— TBS NEWS (@tbs_news) December 18, 2019
Один человек погиб, ещё 28 пострадали в результате массового ДТП с участием 15 машин в подводном тоннеле в японском городе Кавасаки. По данным TBS NEWS, к аварии привело возгорание грузовика.
Большегруз неожиданно загорелся во время движения по тоннелю. Водитель смог выбраться из него через окно, однако объятый пламенем грузовик заблокировал проезд. В горящий автомобиль врезался экскурсионный автобус, а по цепочке — ещё 14 машин. Водитель автобуса погиб, 28 человек получили травмы и отравились дымом.
В настоящее время движение в тоннеле восстановлено, все участники ДТП были эвакуированы.
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