Горящий грузовик спровоцировал массовое ДТП в подводном тоннеле в Японии

Водитель смог выбраться из него через окно, однако в объятый пламенем большегруз стали врезаться машины.

Один человек погиб, ещё 28 пострадали в результате массового ДТП с участием 15 машин в подводном тоннеле в японском городе Кавасаки. По данным TBS NEWS, к аварии привело возгорание грузовика.

Большегруз неожиданно загорелся во время движения по тоннелю. Водитель смог выбраться из него через окно, однако объятый пламенем грузовик заблокировал проезд. В горящий автомобиль врезался экскурсионный автобус, а по цепочке — ещё 14 машин. Водитель автобуса погиб, 28 человек получили травмы и отравились дымом.

В настоящее время движение в тоннеле восстановлено, все участники ДТП были эвакуированы.