Украинские политики могут прописать на бумаге что угодно, но от это реальность не изменится, считает парламентарий.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь "особого статуса" является никчёмным и не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева и напомнила лидеру Незалежной, кому принадлежит город.

— Можно сто раз прописать на бумаге, что Крым и Севастополь — это украинская земля, упоминать о Севастополе или нет, на нас это никак не отразится. Порой из-под пера политиков выходят и такие никчёмные документы, — сказала парламентарий изданию РИА "Новости".

Алтабаева отметила, что в прежние времена Севастополь виделся некоторым украинским политикам не городом с особым статусом, а американской военно-морской базой. Сейчас, что бы они ни написали, реальность останется такой, что Севастополь — это российская территория, заключила сенатор.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.