Россиянам рассказали, как не стать жертвами хакеров при использовании IP-камер

Взломать эти устройства можно так же, как и любое другое, подключённое к Интернету.

С помощью беспроводных камер можно легко записывать видео, транслировать запись в Интернет и следить за домом, пока в нём никого нет. Но такие камеры могут взламывать хакеры, тем самым конфиденциальность личной жизни человека оказывается под угрозой. Эксперты дали советы, как максимально обезопасить себя при использовании таких камер. При этом предупреждают: полностью защитить себя от хакеров вряд ли получится.

— Очень много случаев, когда частные данные попадали в руки хакеров именно с помощью Wi-Fi-камер. Если подключиться к камерам кафе или ресторана, можно увидеть клавиатуру жертвы и узнать её пароли, — отметили в "Роскачестве".

Риск взлома можно минимизировать, если покупать камеры только проверенных производителей. Важно, чтобы камера поддерживала возможность шифрования данных. Шифроваться должен не только видеоконтент, но и конфигурационные файлы, в том числе пароль и логин. Пароль после покупки камеры нужно поменять на более сложный, также его периодически следует обновлять. Кроме того, эксперты рекомендуют регулярно обновлять прошивку устройства, так как производители устраняют ранее найденные ошибки.

Также необходимо установить фильтрацию по IP-адресам и указать только те из них, с которых можно подключаться к камере, если такая функция поддерживается устройством. Специалисты не рекомендуют использовать публичные Wi-Fi-сети при просмотре видеопотока. Хакеры могут взломать публичную сеть и завладеть данными пользователя камеры.

Ранее Лайф сообщал, что хакер следил за восьмилетней девочкой, взломав камеру в её комнате.