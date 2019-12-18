Найдена самая высокая новогодняя ёлка в России, и она не в Москве

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Фото © flickr/namoscato

Главная зелёная красавица страны, установленная в центре Москвы, находится на десятом месте.

<p>Фото © <a href="http://www.admkrsk.ru/Pages/default.aspx" target="_blank">Администрация города Красноярска</a></p>

Новогодняя ёлка из Красноярска высотой 55 метров признана самой высокой в стране. Сравнительный анализ этих символов Нового года провели в "Турстате".

На пять метров уступает лидеру ёлка из Екатеринбурга. Далее расположилась новогодняя красавица из Казани высотой 35 метров. Замыкают первую пятёрку ёлки из Барнаула и Тулы, высота которых по 32 метра.

За ними следуют праздничные деревья из Калининграда (30,5 метра), Уфы (30 метров), Перми (30 метров), Владивостока (28 метров) и Тюмени (28 метров). Главная ёлка России замыкает топ-10. Её высота составляет 27 метров.

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