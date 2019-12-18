В Москве "газель" сгорела посреди улицы — видео

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Водитель смог выбраться из загоревшегося автомобиля, но железного коня спасти не удалось.

Огненное ДТП с участием "газели" произошло сегодня утром на Шереметьевской улице Москвы. Как стало известно Лайфу, причиной случившегося стало возгорание двигателя автомобиля.

Из-под капота "газели" стал вырываться чёрный дым, спустя некоторое время пламя полностью охватило машину. Водителю удалось выбраться из загоревшегося автомобиля. В результате пожара никто не пострадал, однако микроавтобус сгорел дотла.

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