В Москве "газель" сгорела посреди улицы — видео

Огненное ДТП с участием "газели" произошло сегодня утром на Шереметьевской улице Москвы. Как стало известно Лайфу, причиной случившегося стало возгорание двигателя автомобиля.
Из-под капота "газели" стал вырываться чёрный дым, спустя некоторое время пламя полностью охватило машину. Водителю удалось выбраться из загоревшегося автомобиля. В результате пожара никто не пострадал, однако микроавтобус сгорел дотла.
Жительница Кирова чистила машину, но она сгорела вместе с соседской — видео
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