Мать — о выжившем в бойне под Читой солдате: Реагирует на мой голос и улыбается

Рядом с молодым человеком в больнице имени Бурденко всё время находятся родители.

Cолдат-срочник Евгений Графов, который оказался одним из двух выживших после бойни в воинской части № 56140 в Забайкалье, до сих пор находится в коме. Однако мать заметила, что молодой человек начал улыбаться.

— Врачи не дают никаких прогнозов, но делают всё возможное, чтобы Женя выкарабкался. В сознание он не приходил, но стал, как нам кажется, узнавать нас. Он реагирует на мой голос и улыбается. Пальцами вроде бы не шевелит, — рассказала Ирина Графова изданию 72.ru.

Мать и отец всё время находятся рядом с сыном в больнице имени Бурденко. Ирина заверила, что в финансовой помощи они сейчас не нуждаются.

Напомним, что 25 октября военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое, в том числе Евгений Графов, были ранены.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Бывший солдат рассказал об издевательствах со стороны командира, а односельчане, знающие молодого человека с детства, склоняются к версии дедовщины.