"Яндекс" рассказал, что россияне чаще всего искали в Сети в этом году

В лидерах по запросам оказались выборы на Украине и президент соседнего государства Владимир Зеленский.

"Яндекс" составил список главных тем уходящего года. В него вошли самые яркие и важные события, а также люди, которыми чаще всего интересовались пользователи поисковика.

В тройку главных событий 2019 года попали выборы президента Украины, пожар в Нотр-Даме и несогласованные митинги в Москве. Также в рейтинг главных событий года вошёл ажиотаж вокруг Зоны 51 и авиакатастрофа "суперджета" в Шереметьево.

Главными людьми года, согласно версии "Яндекса", стали президент Украины Владимир Зеленский, японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима и молодая экоактивистка Грета Тунберг. Именно этими людьми чаще всего интересовались пользователи сервиса.

В топ фильмов в этом году попали российский "Т-34", американский "Джокер" и "Мстители. Финал", ставший абсолютным рекордсменом по кассовым сборам во всём мире. В тройке главных сериалов оказались "Игра престолов", "Чернобыль" производства Netflix и "Жуки".

Также сервис составил рейтинг главных игр, спортивных событий, мультфильмов и песен, которыми интересовались пользователи Сети в 2019 году.

Ранее свои итоги подвёл Google, назвав главные события года. В России, согласно версии поисковика, главными темами 2019 года в мире стали Евровидение, 30-летие падения Берлинской стены и бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье.