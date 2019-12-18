Россияне назвали лучший фильм 2019 года

Зрители признали самой впечатляющей картиной фэнтези-ленту о войне между командой героев и безумным титаном Таносом.

Заключительная часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители. Финал" признана российскими зрителями лучшей кинокартиной 2019 года. Об этом свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".

В ходе голосования зрители признали фильм о войне между командой героев и безумным титаном Таносом самой ожидаемой, самой впечатляющей и самой кассовой картиной уходящего года.

В топ-5 лучших фильмов также попали "Джокер" Тодда Филлипса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Алита. Боевой ангел" Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса, а также "Аладдин" Гая Ричи.

Россияне, кроме того, проголосовали за лучшие сериалы уходящего года. Лидером стала смелая попытка HBO экранизировать одну из самых болезненных глав советской истории — "Чернобыль". За ним следуют сериалы "Почему женщины убивают", "Любовь, смерть и роботы", "Формула мести" и "Благие намерения".

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