Мать убитого на Урале мальчика потребовала от главы секты миллионы рублей

Женщина также заявила, что намерена подать на развод со своим супругом, которого обвиняют в убийстве сына.

Мать девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге, требует от главы секты, в которой они с супругом состояли, около 100 тысяч долларов (примерно семь миллионов рублей). Об этом женщина рассказала порталу 66.ru.

По словам Анны, такую сумму за всё время пребывания в секте она и её супруг отдали главе секты Земфире Гайнуллиной. Денежные средства переводились на банковскую карту. Помимо этого женщина заявила, что намерена развестись с мужем, которого обвиняют в убийстве сына.

— Я просто вижу, что он всё ещё находится в зомбированном состоянии. С самого начала семейной жизни я для него была не авторитет. Авторитет для него тот, кто напрямую говорит с Богом, — рассказывает мать погибшего мальчика.

Напомним, девятилетний Давид погиб от рук собственного отца в конце ноября. Его тело нашли на территории лесопарка в Екатеринбурге. По версии следствия, отец, будучи адептом религиозной секты, порол сына розгами, "изгоняя бесов". Во время одного из наказаний мальчик задохнулся из-за кляпа, который был вставлен ему в рот, чтобы соседи не слышали криков.