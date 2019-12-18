СМИ сообщили о масштабных обысках у Гуцериева, но его помощник всё опровергает

В беседе с Лайфом представители группы компаний "Сафмар" заявили, что сообщения о визите оперативников не соответствуют действительности.

По данным Mash, этим утром оперативники регионального управления МВД РФ вместе со следователями явились в квартиру миллиардера Михаила Гуцериева в Хамовниках, а также посетили ещё десять адресов, связанных с его группой компаний "Сафмар".

По неподтверждённым данным, в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ. Между тем помощник Михаила Гуцериева Эдуард Саркисов в беседе с Лайфом опроверг данные об обысках.

— Эта информация не соответствует действительности, — утверждает собеседник редакции.

"Сафмар" — главный актив Гуцериевых. В этот многоотраслевой конгломерат входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ретейла, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимости, логистические центры, отели, а также радиостанции и телеканалы.

Михаил Гуцериев с 2002 года ежегодно включается в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2019 году издание поместило его на 28-ю строчку с состоянием $3,6 млрд.