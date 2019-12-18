Прокуратура упрекнула главу Хакасии в смерти одинокого пенсионера в подъезде

73-летний Аркадий Максимов умер 10 октября в многоэтажке, где ютился почти два месяца.

Прокуратура Хакасии внесла представление главе республики Валентину Коновалову после смерти одинокого пенсионера, который не дождался социального жилья. В обстоятельствах трагической смерти дедушки также разбираются следователи.

— По факту смерти пенсионера органами следствия проводится доследственная проверка. Также прокурором Республики Хакасия главе Республики Хакасия — председателю Правительства Республики Хакасия — внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах социального обслуживания граждан, — сообщает прокуратура.

73-летний Аркадий Максимов умер 10 октября в подъезде многоэтажки, где ютился почти два месяца. Пожилой мужчина лишился крова в апреле 2019 года после смерти гражданской жены. Родственники умершей просто выгнали его из квартиры. Он обратился в соцслужбу за помощью, а в ожидании временного жилья ночевал на лавочке у своего бывшего дома. С приходом холодов Аркадий Максимов перебрался в подъезд, но помощь так и не пришла.

Ранее сообщалось, что 64-летний россиянин Сергей Борисов внезапно умер на отдыхе в Паттайе — одном из самых популярных курортов Таиланда.